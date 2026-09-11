Durante investigação que apura denúncia de tráfico de drogas em um estabelecimento comercial no Jardim TV, nesta sexta-feira (11), policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia Seccional de Polícia de Bauru prenderam um homem de 35 anos suspeito da prática do comércio ilegal de entorpecentes e autuaram outro, da mesma idade, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.

Nas diligências, os policiais localizaram porções de cocaína prontas para comercialização, três balanças de precisão, material utilizado para embalar entorpecentes, dinheiro relacionado à atividade criminosa e um carregador de pistola calibre 9 milímetros, além de um revólver calibre .38 com cinco munições intactas e 14 cartuchos deflagrados. Os dois homens foram encaminhados à CPJ de Bauru.

O responsável pelo comércio foi preso em flagrante por tráfico de drogas, enquanto o outro foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Ambos permaneceram à disposição da Justiça. A Polícia Civil destaca que a ação é resultado do trabalho de inteligência e investigação desenvolvido pelas equipes especializadas, reforçando o combate permanente ao tráfico de drogas e à criminalidade na região.