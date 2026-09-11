Agudos - A Câmara Técnica do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL) realizou sua 33.ª reunião ordinária, reunindo representantes do poder público, da sociedade civil, do setor produtivo e das coordenadorias municipais de proteção e defesa civil da região. O encontro teve como foco a discussão de ações estratégicas visando à prevenção de riscos hidrológicos e ao fortalecimento da gestão integrada e regionalizada da bacia do rio Lençóis.
Somente nos 10 primeiros dias de setembro, o acumulado de chuvas na Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis atingiu um volume três vezes superior à cota pluviométrica máxima prevista para todo o mês (leia mais abaixo).
Na reunião, foram apresentados os cenários hidrológicos previstos para o último trimestre de 2026, com projeções de evolução dos riscos de enchentes e inundações associados ao período chuvoso, em decorrência das condições climáticas relacionadas ao fenômeno climático El Niño.
A reunião também reforçou a integração entre os municípios e os órgãos de proteção e defesa civil, com prioridade para o monitoramento contínuo, a emissão antecipada de alertas e o aprimoramento dos protocolos de resposta a eventos hidrológicos extremos.
O CBH-RL informou que dará continuidade à integração técnica e ao compartilhamento estratégico de informações antecipadas com os municípios com o objetivo de reduzir os riscos e ampliar a capacidade de prevenção e resposta diante dos cenários hidrológicos previstos.
Outro destaque foi a implantação da estação telemétrica no ribeirão Paraíso, no município de São Manuel. O equipamento permitirá o monitoramento contínuo e em tempo real dos níveis e das vazões do curso d’água, ampliando a antecedência dos alertas preventivos, a confiabilidade das informações hidrométricas e o suporte às ações de proteção e defesa civil.
A estação será implantada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da SP Águas. Durante a reunião, o representante do município de São Manuel recebeu informações técnicas sobre as funcionalidades da estação, além de orientações relacionadas aos processos hidrofísicos associados à ocorrência de eventos hidrológicos severos, como enchentes e inundações.
As informações têm como objetivo auxiliar o município nas etapas de instalação, operação e utilização dos dados do equipamento para o aprimoramento das respostas de proteção e defesa civil.
"A reunião foi um importante momento de diálogo e integração entre os municípios e as instituições que fazem parte da bacia, reforçando a importância de trabalharmos de forma conjunta na preservação e na gestão dos nossos recursos hídricos", destaca a secretária municipal de Meio Ambiente de Agudos, Gislaine Magrini.
"O CBH-RL tem um papel fundamental nesse processo, promovendo a participação, o planejamento e a construção de ações que atendam às necessidades dos municípios da região. Para Agudos, é muito importante participar dessa discussão e contribuir para uma gestão cada vez mais integrada e sustentável dos recursos hídricos da nossa bacia”.
Acumulado de chuvas nos 10 primeiros dias de setembro supera em três vezes o máximo histórico mensal da bacia do rio Lençóis
Nos 10 primeiros dias de setembro, o acumulado de chuvas na Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis atingiu um volume três vezes superior à cota pluviométrica máxima prevista para todo o mês de setembro, conforme a série histórica de 109 anos da bacia.
O resultado, segundo o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL), representa um desvio pluviométrico de grande magnitude, evidenciando precipitações muito acima dos valores máximos historicamente registrados para o período e caracterizando cenário de superávit pluviométrico excepcional.
"O dado reforça a necessidade de monitoramento contínuo das condições meteorológicas e hidrológicas, bem como da manutenção dos protocolos de acompanhamento da segurança hídrica, especialmente diante da possibilidade de antecipação dos períodos críticos de cheias", ressalta, em nota.
As médias pluviométricas acumuladas por município foram:
Agudos: 100 mm
Borebi: 102 mm
Lençóis Paulista: 93 mm
Macatuba: 110 mm
Areiópolis: 99 mm
São Manuel: 107 mm
Igaraçu do Tietê: 105 mm