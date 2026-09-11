Agudos - A Câmara Técnica do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL) realizou sua 33.ª reunião ordinária, reunindo representantes do poder público, da sociedade civil, do setor produtivo e das coordenadorias municipais de proteção e defesa civil da região. O encontro teve como foco a discussão de ações estratégicas visando à prevenção de riscos hidrológicos e ao fortalecimento da gestão integrada e regionalizada da bacia do rio Lençóis.

Somente nos 10 primeiros dias de setembro, o acumulado de chuvas na Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis atingiu um volume três vezes superior à cota pluviométrica máxima prevista para todo o mês (leia mais abaixo).

Na reunião, foram apresentados os cenários hidrológicos previstos para o último trimestre de 2026, com projeções de evolução dos riscos de enchentes e inundações associados ao período chuvoso, em decorrência das condições climáticas relacionadas ao fenômeno climático El Niño.