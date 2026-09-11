A Eixo SP interditou preventivamente, nesta sexta-feira (11), o trecho de serra da rodovia Geraldo de Barros (SP-304), entre Torrinha e Santa Maria da Serra, como medida de segurança para os usuários. A decisão foi tomada após o registro de 126 milímetros de chuva acumulados nas últimas 72 horas na região, associado à constatação de saturação do solo e à ocorrência de pequenos escorregamentos de árvores e taludes em pontos do trecho.
Conforme a concessionária, a medida também considera o alerta emitido pela Defesa Civil do Estado, que prevê condições favoráveis à ocorrência de tempestades de forte intensidade nesta sexta-feira (11) e no sábado (12), acompanhadas de raios, rajadas de vento forte e possibilidade de granizo. O órgão alerta ainda para a possibilidade de fenômenos severos e recomenda atenção redobrada em áreas sujeitas a riscos.
"O cenário é agravado pelo elevado grau de umidade do solo após as chuvas registradas nos últimos dias. Segundo informações divulgadas pelos órgãos de monitoramento, o solo encharcado aumenta o potencial para ocorrências como deslizamentos de terra, quedas de árvores, alagamentos e transbordamentos", informa, por meio de nota.
A Serra de Santa Maria é um trecho que exige atenção especial em situações de chuvas intensas. Em fevereiro deste ano, por exemplo, registros encaminhados pela Eixo à Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) apontaram ocorrências de alagamento e deslizamento de talude na SP-304, associadas às fortes chuvas na região.
Monitoramento constante
A concessionária explica que a interdição é uma medida preventiva e tem como principal objetivo evitar que os usuários sejam expostos a situações de risco durante a permanência das condições climáticas adversas. Equipes da Eixo SP permanecem mobilizadas para monitorar as condições da rodovia e realizar as avaliações necessárias para determinar o momento seguro para a retomada do tráfego.
"A decisão de interditar preventivamente o trecho foi tomada colocando a segurança dos nossos usuários e das nossas equipes em primeiro lugar. Diante do volume expressivo de chuva já registrado, da saturação do solo e da previsão de novas tempestades, entendemos que não seria responsável manter o tráfego em um trecho de serra que apresenta condições favoráveis a escorregamentos e queda de árvores. A liberação ocorrerá somente quando houver condições seguras para a circulação", afirma Fábio Souza, gerente de Operações da Eixo SP.
A concessionária orienta os motoristas a evitarem o deslocamento em direção ao trecho interditado, respeitarem a sinalização e as orientações das equipes operacionais e, sempre que possível, utilizarem rotas alternativas até que as condições de segurança sejam restabelecidas.
Enquanto o tráfego no local permanecer fechado, os motoristas têm como alternativa as seguintes opções:
- O acesso a Torrinha poderá ser feito pela rodovia Deputado Amauri Barroso de Souza (SP-304), a Jaú-Torrinha, e pela rodovia Doutor Américo Piva (SP-197), a Brotas-Torrinha, cujo acesso se dá pela rodovia Engenheiro Paulo Nilo Romano (SP-225), a Jaú-Itirapina.
- Já o acesso a Santa Maria da Serra poderá ser feito pela SP-191 (Rio Claro-São Pedro), seguindo pela rodovia Geraldo de Barros (SP-304), a São Pedro-Santa Maria da Serra. A outra alternativa é pela SP-191 (São Manuel-Santa Maria da Serra).
A Eixo SP ressalta que continuará acompanhando a evolução das condições meteorológicas e das condições da rodovia e divulgará novas informações assim que houver atualização sobre a liberação do trecho.
"A interdição preventiva integra os protocolos operacionais da Eixo SP para situações de eventos climáticos severos e busca reduzir a exposição dos usuários a riscos decorrentes de fenômenos naturais", diz na nota.
"Em situações de chuva intensa, a recomendação é reduzir a velocidade, aumentar a distância em relação ao veículo da frente, evitar parar sob árvores ou próximo a taludes e nunca tentar atravessar pontos com acúmulo de água", completa.