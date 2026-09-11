A Eixo SP interditou preventivamente, nesta sexta-feira (11), o trecho de serra da rodovia Geraldo de Barros (SP-304), entre Torrinha e Santa Maria da Serra, como medida de segurança para os usuários. A decisão foi tomada após o registro de 126 milímetros de chuva acumulados nas últimas 72 horas na região, associado à constatação de saturação do solo e à ocorrência de pequenos escorregamentos de árvores e taludes em pontos do trecho.

Conforme a concessionária, a medida também considera o alerta emitido pela Defesa Civil do Estado, que prevê condições favoráveis à ocorrência de tempestades de forte intensidade nesta sexta-feira (11) e no sábado (12), acompanhadas de raios, rajadas de vento forte e possibilidade de granizo. O órgão alerta ainda para a possibilidade de fenômenos severos e recomenda atenção redobrada em áreas sujeitas a riscos.

"O cenário é agravado pelo elevado grau de umidade do solo após as chuvas registradas nos últimos dias. Segundo informações divulgadas pelos órgãos de monitoramento, o solo encharcado aumenta o potencial para ocorrências como deslizamentos de terra, quedas de árvores, alagamentos e transbordamentos", informa, por meio de nota.