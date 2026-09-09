A Prefeitura de Bauru anunciou, no final da tarde desta quarta-feira (9), que exonerou dos cargos os secretários municipais de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Cilene Chabuh Bordezan; e de Negócios Jurídicos, Vitor João de Freitas Costa; além da secretária-adjunta de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, Sara Moura de Jesus. Os três foram presos pela manhã durante a operação "Cavalo de Troia", deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público (MP), com o objetivo de desarticular fraude licitatória na concessão do sistema de gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos de Bauru.

Além dos três, também foram presos na operação Gisele Moreti, presidente da Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Bauru e Região (Ascam), o marido dela, que não teve o nome divulgado, e duas pessoas de São Paulo ligadas à empresa envolvida na licitação sob apuração. O Executivo informou que também exonerou do cargo em comissão de coordenador de Políticas Públicas para o Meio Ambiente Roldão Neto, que chegou a ser levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) para prestar esclarecimentos, mas foi liberado.

"A Prefeitura de Bauru informa que respeita integralmente a atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo e as investigações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), permanecendo à disposição das autoridades para colaborar com o fornecimento de documentos, informações e todos os esclarecimentos necessários", pontuou na nota. "A Administração Municipal esclarece, ainda, que, conforme os elementos conhecidos e as informações tornadas públicas até o momento, não há qualquer apontamento de participação ou envolvimento da Chefe do Poder Executivo Municipal".