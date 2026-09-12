A divulgação de novos dados de inflação mantém o mercado atento. O alívio recente traz fôlego no curto prazo, mas a inflação acumulada ainda exige prudência. Para o consumidor, a dica é focar na renda fixa diária antes de realizar compras maiores e avaliar o orçamento com disciplina.

Decisão do Copom e os rumos da Selic

Com a reunião do Copom se aproximando, a expetativa sobre a taxa Selic define o ritmo das taxas de crédito no país. Os juros no patamar atual visam desacelerar a alta de preços, mas elevam o custo do dinheiro. Para não comprometer a renda, evite parcelamentos longos e juros de cartão de crédito.