A divulgação de novos dados de inflação mantém o mercado atento. O alívio recente traz fôlego no curto prazo, mas a inflação acumulada ainda exige prudência. Para o consumidor, a dica é focar na renda fixa diária antes de realizar compras maiores e avaliar o orçamento com disciplina.
Decisão do Copom e os rumos da Selic
Com a reunião do Copom se aproximando, a expetativa sobre a taxa Selic define o ritmo das taxas de crédito no país. Os juros no patamar atual visam desacelerar a alta de preços, mas elevam o custo do dinheiro. Para não comprometer a renda, evite parcelamentos longos e juros de cartão de crédito.
Crescimento do PIB e o ritmo da atividade
Os dados recentes do PIB mostram ajuste na velocidade da economia, refletindo o peso dos juros elevados. Setores como serviços ainda sustentam o movimento, mas o consumo das famílias exige seletividade. O cenário pede cautela nos negócios e preservação de margens financeiras.
Dica Dia das Crianças: pesquisa antecipada
Com o Dia das Crianças próximo, a melhor estratégia contra a alta de preços é a antecipação. Pesquise brinquedos e presentes com semanas de antecedência para fugir da inflação de última hora. Comparar preços em lojas físicas e virtuais garante uma economia significativa sem pesar no orçamento do mês.
Dica Dia das Crianças: estabeleça um teto de gastos
Definir um limite rígido para os presentes das crianças ajuda a evitar compras por impulso. Combine com os pequenos alternativas criativas e experiências em família que substituam presentes caros. Utilizar a reserva financeira acumulada no rendimento do mês previne o endividamento futuro.
Crise política e mercado: como
proteger as finanças
Momentos de incerteza política geram volatilidade nos preços dos ativos e afetam a cotação do dólar. A estratégia mais segura para o investidor pessoa física é focar no planejamento de longo prazo. Evite decisões emocionais ou movimentos bruscos de venda na carteira em dias de forte oscilação do mercado.
Investimentos com juros altos: Tesouro Selic e CDBs
Em cenários de taxa de juros elevada, a renda fixa pós-fixada se destaca como a escolha mais eficiente e segura. Títulos do Tesouro Selic e CDBs com liquidez diária e 100% do CDI pagam ótimos rendimentos com baixíssimo risco. É o destino ideal para manter a reserva de emergência rendendo com tranquilidade.
Proteção contra a inflação: Tesouro IPCA
Para proteger o poder de compra no médio e longo prazo, os títulos atrelados à inflação oferecem rentabilidade real garantida. O Tesouro IPCA permite travar uma taxa fixa somada à variação do índice de preços. Essa alternativa protege o capital das incertezas fiscais e do aumento do custo de vida nos próximos anos.
Diversificação com Títulos Privados e isenção de IR
Títulos de renda fixa privada como LCIs e LCAs continuam atrativos por contarem com isenção do Imposto de Renda para pessoas físicas. Garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC) até os limites regulamentares, ajudam a rentabilizar a carteira em momentos em que a taxa básica de juros se mantém elevada.
Renda Variável com cautela: foco em dividendos
Quem busca oportunidades na Bolsa de Valores em tempos imprevisíveis deve priorizar empresas consolidadas e pagadoras de dividendos. Setores perenes, como energia e saneamento, tendem a sofrer menos em crises políticas e mantêm distribuição constante de proventos, gerando fluxo de caixa no longo prazo.
Mude já, mude para melhor!
O tempo se encarrega de separar o joio do trigo. Os que cometem injustiça serão desmascarados. Sempre é tempo de revelar e mudar. Mude já, mude para melhor!