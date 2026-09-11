No início deste mês, o Hemonúcleo do Hospital de Base (HB) de Bauru reforçou o apelo à população para aumentar o número de doações de sangue. Conforme já noticiado pelo JCNET, atualmente, a unidade registra uma média de apenas 20 doações por dia, metade do mínimo de 40 doações diárias necessárias para manter o atendimento adequado à demanda. Diante desse cenário, o Tiro de Guerra de Bauru (02-054) esteve presente na manhã desta sexta-feira (11) para contribuir com a mobilização e realizar doações de sangue. A iniciativa reforça a importância da participação da sociedade civil nas campanhas e da colaboração regular dos cidadãos para manter os estoques em níveis seguros.
QUEM PODE DOAR
Para doar sangue, é necessário:
• Ter 16 anos ou mais;
• Pesar 50 quilos ou mais;
• Estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação.
• Atenção: menores de 18 anos devem atender também aos critérios e autorizações específicos para doação nessa faixa etária.
Atenção: menores de 18 anos devem atender também aos critérios e autorizações específicos para doação nessa faixa etária.
SERVIÇO
O Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru fica na Rua Monsenhor Claro, 8-88, no Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, e aos sábados, das 7h às 12h.