11 de setembro de 2026
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Tiro de Guerra incentiva doação de sangue em Bauru

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/ Tiro de Guerra de Bauru
Integrantes do Tiro de Guerra de Bauru se unem à campanha e incentivam a população a doar sangue
Integrantes do Tiro de Guerra de Bauru se unem à campanha e incentivam a população a doar sangue

No início deste mês, o Hemonúcleo do Hospital de Base (HB) de Bauru reforçou o apelo à população para aumentar o número de doações de sangue. Conforme já noticiado pelo JCNET, atualmente, a unidade registra uma média de apenas 20 doações por dia, metade do mínimo de 40 doações diárias necessárias para manter o atendimento adequado à demanda. Diante desse cenário, o Tiro de Guerra de Bauru (02-054) esteve presente na manhã desta sexta-feira (11) para contribuir com a mobilização e realizar doações de sangue. A iniciativa reforça a importância da participação da sociedade civil nas campanhas e da colaboração regular dos cidadãos para manter os estoques em níveis seguros.

QUEM PODE DOAR

Para doar sangue, é necessário:

•    Ter 16 anos ou mais;

•    Pesar 50 quilos ou mais;

•    Estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas três horas que antecedem a doação.

•    Atenção: menores de 18 anos devem atender também aos critérios e autorizações específicos para doação nessa faixa etária.

Atenção: menores de 18 anos devem atender também aos critérios e autorizações específicos para doação nessa faixa etária.

SERVIÇO

O Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru fica na Rua Monsenhor Claro, 8-88, no Centro. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h, e aos sábados, das 7h às 12h.

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