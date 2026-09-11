Moradores do parque Jaraguá, em Bauru, reclamam dos transtornos provocados pela paralisação de uma obra de drenagem na confluência das ruas Pedro Álvares Mansera, na quadra 1, e Benedito Leite de Brito, na quadra 8. Segundo relato de moradores, o trecho está tomado por lama após as chuvas, dificultando a saída de veículos das garagens e causando sujeira e poeira nas residências.

De acordo com eles, os trabalhos começaram na rua Pedro Álvares Mansera, onde foi retirada toda a pavimentação para a execução da obra de galeria. Na sequência, os serviços avançaram para a rua Benedito Leite de Brito, mas não foram concluídos. Com o local sem o asfalto, as chuvas recentes agravaram as condições da via. Ainda segundo o relato, alguns veículos chegaram a atolar durante os períodos de chuva. "Quando chove fica horrível para sair com o carro da garagem, sem conta que a casa não para limpa. Toda hora é barro e poeira", relata um morador que não quis se identificar.

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que a obra está temporariamente paralisada em razão do encharcamento do solo provocado pelas chuvas das últimas semanas. Segundo a pasta, a intervenção busca corrigir o traçado da rede de drenagem que atualmente passa por terrenos particulares. A Prefeitura explica que os trabalhos serão retomados assim que houver condições adequadas. “A obra será retomada assim que houver condições adequadas, com a construção de uma estrutura para conectar o novo trecho à rede existente. Na sequência, será retirada a rede atualmente instalada nos terrenos particulares. A Secretaria Municipal de Infraestrutura segue acompanhando as condições do local para a retomada dos serviços com segurança e a conclusão da intervenção”.