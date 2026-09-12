Jurídica e politicamente

Responsabilidade criminal é individual e depende de prova. Responsabilidade política, por outro lado, envolve também a capacidade de um governo controlar sua estrutura, escolher seus auxiliares, estabelecer mecanismos de prevenção e responder diante da sociedade quando um projeto de tamanha dimensão chega a esse nível de crise. Essa será uma das discussões na sessão da Câmara desta segunda-feira (14) a respeito de CEI ou CP para o escândalo revelado pelo Gaeco sobre o edital da concessão do lixo. Haverá, portanto, uma disputa pela narrativa em um Legislativo que deverá estar lotado... e tenso.

Sociedade civil discute

Nesta sexta-feira (11), o Grupo Pro Bauru, que engloba várias entidades representativas da sociedade civil, se reuniu para discutir a crise e adotar um posicionamento. Até o fechamento desta edição, às 13h, ainda não havíamos recebido o documento que estava sendo elaborado. O que apuramos é que as entidades exigem apuração rigorosa em todas as esferas. O JCNET trará a íntegra do documento.

Pode ser mais amplo 1

Um aspecto que merece atenção nesse escândalo é que o Gaeco não descreveu uma suspeita restrita ao edital da PPP do Lixo. Segundo o Ministério Público, os investigadores identificaram indícios de circulação reservada de documentos, pagamentos e vantagens e tentativa de neutralização de mecanismos de controle. A investigação teria alcançado inclusive informações pessoais de um conselheiro do TCE.