O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) abriu processo seletivo para o preenchimento de 80 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio no campus de Bauru, com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2027. As inscrições seguem até 5 de outubro de 2026, e a prova será aplicada em 22 de novembro.

Em Bauru, são oferecidas 40 vagas para o curso Técnico em Informática e outras 40 para Técnico em Mecatrônica. Ambos são realizados em período integral e têm duração de três anos. Ao todo, o IFSP disponibiliza 4.504 vagas em 40 campi distribuídos pelo Estado de São Paulo. Os cursos técnicos integrados são destinados a estudantes que concluíram ou concluirão o ensino fundamental até a data da matrícula. Nessa modalidade, o aluno cursa simultaneamente o ensino médio e a formação profissional no instituto.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Portal de Processos Seletivos do IFSP, utilizando o CPF do candidato e um endereço de e-mail ativo. É possível indicar até três opções de curso no mesmo campus. A taxa é de R$ 60, com pagamento até 6 de outubro. Candidatos que atendam aos critérios estabelecidos no edital podem solicitar a isenção da taxa entre 8 e 18 de setembro. Entre as condições estão possuir renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo e ter cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública ou como bolsista integral em instituição particular.