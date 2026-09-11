O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) abriu processo seletivo para o preenchimento de 80 vagas em cursos técnicos integrados ao ensino médio no campus de Bauru, com ingresso previsto para o primeiro semestre de 2027. As inscrições seguem até 5 de outubro de 2026, e a prova será aplicada em 22 de novembro.
Em Bauru, são oferecidas 40 vagas para o curso Técnico em Informática e outras 40 para Técnico em Mecatrônica. Ambos são realizados em período integral e têm duração de três anos. Ao todo, o IFSP disponibiliza 4.504 vagas em 40 campi distribuídos pelo Estado de São Paulo. Os cursos técnicos integrados são destinados a estudantes que concluíram ou concluirão o ensino fundamental até a data da matrícula. Nessa modalidade, o aluno cursa simultaneamente o ensino médio e a formação profissional no instituto.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Portal de Processos Seletivos do IFSP, utilizando o CPF do candidato e um endereço de e-mail ativo. É possível indicar até três opções de curso no mesmo campus. A taxa é de R$ 60, com pagamento até 6 de outubro. Candidatos que atendam aos critérios estabelecidos no edital podem solicitar a isenção da taxa entre 8 e 18 de setembro. Entre as condições estão possuir renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo e ter cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública ou como bolsista integral em instituição particular.
A seleção será feita por meio de uma prova objetiva com 30 questões de múltipla escolha, sendo 15 de Língua Portuguesa e 15 de Matemática. O conteúdo terá como referência conhecimentos desenvolvidos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. A avaliação terá duração de três horas. Os locais de prova serão divulgados em 18 de novembro.
O IFSP reserva 50% das vagas para estudantes que cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas brasileiras. Dentro desse percentual, há reservas destinadas a candidatos de baixa renda, pessoas pretas, pardas e indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, conforme a legislação vigente. Candidatos autodeclarados pretos e pardos que concorrerem às vagas reservadas passarão por procedimento de heteroidentificação, realizado de forma remota. A etapa prevê o envio de fotografias pelo Portal de Processos Seletivos e, em caso de indeferimento preliminar, possibilidade de recurso mediante o envio de vídeo para avaliação da comissão recursal.
Para orientar estudantes e responsáveis sobre as políticas de ações afirmativas e os procedimentos de heteroidentificação, o IFSP promoverá uma live em 18 de setembro, com transmissão pelo canal institucional da instituição no YouTube. Também será possível solicitar atendimento especializado para a realização da prova durante o período de inscrições. Entre os recursos de acessibilidade previstos estão prova em braille ou ampliada, intérprete de Libras, leitor de tela, auxílio para leitura e transcrição, tempo adicional e salas acessíveis, entre outros recursos previstos no edital.
O edital também está disponível em versão de linguagem simples e em Libras, por meio de vídeos, além de manuais e tutoriais destinados a auxiliar os candidatos durante a inscrição. O resultado final e a primeira convocação para matrícula estão previstos para 7 de janeiro de 2027. As matrículas da primeira chamada deverão ser realizadas entre 7 e 11 de janeiro. O edital publicado contempla apenas os cursos técnicos integrados ao ensino médio. A seleção para cursos técnicos concomitantes e subsequentes, destinados a quem pretende cursar somente a formação técnica no IFSP, será regulamentada posteriormente por edital específico.
Serviço
Inscrições: até 5 de outubro de 2026
Taxa: R$ 60
Pedido de isenção: 8 a 18 de setembro
Pagamento da taxa: até 6 de outubro
Live sobre cotas e heteroidentificação: 18 de setembro
Locais de prova: 18 de novembro
Prova: 22 de novembro
Resultado final: 7 de janeiro de 2027
Matrículas da 1ª chamada: 7 a 11 de janeiro
As inscrições podem ser realizadas pelo Portal de Processos Seletivos do IFSP. O acompanhamento do processo seletivo também está disponível no portal institucional.