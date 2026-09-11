O judô do Sesi-SP conquistou resultados expressivos no cenário internacional no último final de semana. Oito atletas da instituição, da equipe de Desempenho sediada no Sesi Botucatu, representaram a Seleção Brasileira de Judô no Open de San Salvador, realizado nos dias 5 e 6 de setembro, em El Salvador. A delegação teve 100% de aproveitamento no pódio, com todos os oito representantes conquistando medalhas, sendo quatro ouros, uma prata e três bronzes. Trouxeram na bagagem o ouro Gyovana Andrade (até 57 kg), Luan Almeida (até 81 kg), Maria Paula Guilherme (até 70 kg) e Maria Eduarda Moises (até 78 kg). Ernane Neves ficou com a prata na até 66 kg e Gustavo Gomes (até 60 kg), Marcela Shimada (até 52 kg) e Guilherme Morais (até 90 kg) faturaram bronze.
San Salvador foi o sexto Open Continental com participação brasileira em 2026. Nas cinco competições anteriores, o país acumulou 27 pódios em 12 categorias diferentes. A primeira participação aconteceu em janeiro, na Bélgica, quando João Segatelle (-90kg) conquistou o ouro, Andrey Coelho (+100kg) ficou com a prata e Wilgner Mendes (-100kg) garantiu o bronze. Em fevereiro, na Eslovênia, Sarah Souza (-57kg) subiu ao lugar mais alto do pódio, enquanto Thauana Silva (+78kg) conquistou a medalha de bronze. A terceira parada foi em Benidorm, na Espanha, no mês de maio. Wilgner Mendes (-100kg) foi campeão e Kaillany Cardoso (-70kg) ficou com a prata. Diego Ismael (-60kg), João Segatelle (-90kg) e Andrey Coelho (+100kg) completaram a campanha brasileira com três bronzes.
No Open Pan-Americano de Buenos Aires, na Argentina, o Brasil terminou na liderança do quadro de medalhas após subir sete vezes ao pódio. Matheus Takaki (-60kg), Sarah Mendes (-48kg), Gyovanna Andrade (-57kg) e Eliza Ramos (-78kg) conquistaram os quatro ouros. Carolina Marcon (-70kg), Maria Eduarda Oliveira (-78kg) e Andrey Coelho (+100kg) ficaram com a prata. A campanha mais recente aconteceu em agosto, no Open Pan-Americano de Lima, no Peru, onde o Brasil alcançou seu maior número de medalhas em uma competição desse nível na temporada: foram dez pódios.
Luana Carvalho (-70kg) conquistou o ouro em uma final brasileira contra Kaillany Cardoso (-70kg). Além de Kaillany, Ernane Neves (-66kg), Luan Almeida (-81kg), Karol Gimenes (-78kg) e André Humberto (+100kg) ficaram com a prata. Diego Ismael (-60kg), Amanda Lima (-52kg), Kayo Santos (-100kg) e Andrey Coelho (+100kg) completaram a campanha com quatro medalhas de bronze.