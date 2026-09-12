A Biblioteca Rodrigues de Abreu recebe neste sábado (12), às 19h, o lançamento do livro ‘Sabrino, o Saci Albino’, do autor Eron Palmeira. Voltada ao público infantojuvenil, a obra utiliza a história de um saci albino para abordar, de forma leve e criativa, temas relacionados ao ambiente escolar e à convivência em sociedade. Entre os assuntos apresentados estão inclusão, igualdade, preconceito, segregação, racismo e direitos humanos.

A narrativa busca estimular a reflexão sobre as diferenças e contribuir para o desenvolvimento de uma visão mais consciente e respeitosa nas relações sociais. A proposta é abordar questões consideradas polêmicas e controversas de maneira acessível e divertida para crianças e adolescentes. A Biblioteca Rodrigues de Abreu fica na avenida Nações Unidas, 8-9, no Centro. A entrada é gratuita.

SOBRE O AUTOR

Eron Palmeira é professor do sistema municipal de ensino de Bauru. Formado em Pedagogia e Psicologia, possui mestrado em Psicologia da Saúde e atualmente cursa doutorado em Psicologia da Educação. O escritor é autor das obras ‘Suporte Social para Mulheres Portadoras do Câncer de Mama’, ‘Segredos da Vitória no Amor’, ‘Os Sete Maiores Segredos da Saúde Mental’ e ‘Sabrino, o Saci Albino’. Também possui artigos publicados em jornais e revistas e participa de trabalhos e causas sociais voltados à defesa de minorias em situação de vulnerabilidade.