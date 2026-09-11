A 1.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores de Bauru prendeu um receptador de veículo após os policiais militares correrem atrás dele, na madrugada desta sexta-feira (11), no interior da favela do Parque das Nações. O suspeito, de 42 anos, que já foi preso anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, confessou preliminarmente à equipe que adquiriu a motocicleta ciente de que se tratava de origem ilícita. Ao recuperá-la, os agentes de segurança constataram, via sistema policial, que a moto havia sido furtada da filha de uma policial aposentada da cidade.

Segundo a corporação, a viatura da 1.ª Companhia fazia o patrulhamento ostensivo e preventivo e, ao passar pela quadra 1 da rua Luís Ferrari, os policiais visualizaram a motocicleta estacionada próxima ao condutor suspeito. Ao perceber a aproximação da polícia, ele fugiu a pé em direção ao interior da favela, arremessando a chave em via pública. Foi solicitado apoio ao Comando de Grupo Patrulha (CGP-1) e, na sequência, os policiais alcançaram o receptador e o prenderam. A chave foi localizada.

O indivíduo foi encaminhado ao Plantão Policial, onde prestou depoimento e permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça.