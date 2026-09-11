Uma onça-parda resgatada após ser encontrada em uma área urbana de Dois Córregos (73 quilômetro de Bauru) voltou à natureza na tarde desta quinta-feira (10). A soltura foi realizada pela Polícia Militar Ambiental, após o animal passar por avaliação especializada no Jardim Zoológico Municipal de Bauru e ser considerado apto para retornar ao ambiente natural.
Conforme o JCNET noticiou, a onça foi resgatada após ser localizada no quintal de uma residência na rua Guarulhos, no Jardim Paulista e encaminhada ao Zoológico de Bauru, onde permaneceu sob cuidados especializados e passou por avaliação das condições de saúde. Após os procedimentos técnicos e a constatação de que o animal apresentava condições adequadas para sobreviver na natureza, foi definida a área de soltura no próprio município de Dois Córregos.
A ação reuniu equipes do Jardim Zoológico Municipal de Bauru, da Defesa Agropecuária, da Defesa Civil de Dois Córregos e da ONG ARA de Dois Córregos. A atuação conjunta teve como objetivo garantir a segurança dos profissionais envolvidos e, principalmente, o bem-estar da onça durante todo o processo.
Logo após ser libertado, o animal entrou espontaneamente em uma área de vegetação e se afastou do ponto de soltura, apresentando comportamento considerado compatível com o retorno ao ambiente natural. Com isso, foi encerrado o atendimento iniciado com o resgate em área urbana, que envolveu contenção, avaliação veterinária e posterior devolução à natureza.
A Polícia Militar Ambiental orienta que, diante da presença de uma onça-parda ou de outro animal silvestre de grande porte, a população mantenha distância e não tente se aproximar, capturar ou afugentar o animal. A recomendação é acionar imediatamente os órgãos responsáveis, para que o manejo seja realizado por equipes capacitadas.