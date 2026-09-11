A Prefeitura de Bauru prevê um salto de 51,51% nas despesas com encargos em 2027, de R$ 143,6 milhões para R$ 217,6 milhões. O aumento, provocado principalmente pelo crescimento das obrigações financeiras e dos aportes à Funprev, deve ampliar a pressão sobre um orçamento que já apresenta pouca margem para incorporar novas despesas. O cenário foi o principal ponto de atenção da primeira audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027, realizada nesta quarta-feira (9) pela Comissão Interpartidária da Câmara Municipal.

A proposta ainda está em elaboração e deve ser encaminhada ao Legislativo até o fim de setembro. A Prefeitura trabalha, neste momento, com receita de R$ 1,976 bilhão, crescimento estimado de 10,1% em relação ao fechamento previsto para 2026. Somados Funprev, Emdurb e DAE, os entes municipais movimentariam R$ 2,602 bilhões.

Entre os encargos, a dívida fundada e o aporte à Funprev passam de R$ 108,5 milhões neste ano para R$ 171,2 milhões em 2027. O pagamento do financiamento contratado junto à Desenvolve SP, destinado a obras de infraestrutura, salta de R$ 1,3 milhão para R$ 30 milhões. Já o aporte previdenciário está estimado em R$ 105 milhões, contra R$ 64,8 milhões em 2026.