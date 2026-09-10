O Centro de Bauru registrou mais uma invasão e furto domiciliar na madrugada desta quinta-feira (10), quando um ladrão arrombou janela e uma porta para subtrair objetos. Ele foi preso na fuga por policiais militares da 1.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores, que faziam patrulhamento pela região. O endereço especificamente não foi divulgado.

Segundo a corporação, os policiais flagraram o indivíduo carregando uma escada de alumínio e, ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou mudar de direção. Durante a abordagem, foram localizados em sua mochila dois rolos de fios novos. O abordado confessou informalmente que rompeu o cadeado do portão e a janela da cozinha, de onde subtraiu a escada e os fios.

Durante a ocorrência, o responsável por uma igreja próxima informou que o mesmo indivíduo também seria autor de um furto praticado anteriormente na unidade religiosa, contribuindo também para o esclarecimento desta outra ocorrência. O autor prestou depoimento no Plantão Policial e permaneceu preso, ficando à disposição da Justiça para responder por furto qualificado.