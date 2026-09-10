A chuva forte que ocorreu em Bauru, nesta quinta-feira (10), foi responsável por deixar um automóvel Astra preto “ilhado” na rua Alfredo Maia, situada entre a Vila Falcão e o Centro de Bauru. O automóvel ficou com a água encobrindo até a metade, o que deve gerar prejuízos ao seu proprietário, principalmente se o motor tiver sido encharcado.

Conforme o JCNET noticiou, os primeiros 20 minutos de chuva foram suficientes para alagar as avenidas Nações Unidas e Alfredo Maia. Os motoristas devem evitar trafegar, principalmente, pelo trecho que fica entre o viaduto da Duque de Caxias e a avenida Nuno de Assis e também pela região da Praça do Tênis, entre as avenidas Comendador José da Silva Marta e José Vicente Aiello.

A Defesa Civil monitora os locais tradicionais de alagamento, com apoio do Grupo de Operações do Trânsito (GOT) da Emdurb e da Secretaria Municipal de Obras.