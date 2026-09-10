Bauru foi destaque na Copa Brasil de Kickboxing 2026, realizada de 4 a 7 de setembro, em Maringá (PR), pela Confederação Brasileira de Kickboxing (CBKB). A cidade foi representada por 14 atletas do Centro de Treinamento Team Silva e do projeto social Guerreiros do Futuro, que conquistaram 11 medalhas durante a competição.

Além dos resultados individuais, a equipe bauruense teve a honra de representar o Estado de São Paulo, levando o nome da cidade para o cenário nacional do kickboxing. Segundo Mestre Silva, o resultado é fruto do trabalho desenvolvido diariamente no CT e no projeto social. “Estamos muito felizes e orgulhosos. Foram 14 atletas representando Bauru, conquistando 11 medalhas e levando também o nome de São Paulo. Mais do que as medalhas, esse resultado mostra a força do trabalho que estamos desenvolvendo dentro e fora dos tatames”, destaca.

Para a professora Karla Weckwerth, a evolução dos atletas do projeto social é uma das maiores conquistas de todo esse trabalho: “A maior vitória não está apenas no pódio. Está em ver esses meninos evoluindo, ganhando confiança, disciplina e acreditando que são capazes de chegar cada vez mais longe. As medalhas são o reflexo de uma transformação que começa muito antes de entrar no tatame.”