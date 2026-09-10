10 de setembro de 2026
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Chuva forte alaga pontos críticos de Bauru; Defesa Civil monitora

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Fotos: Defesa Civil e Simone Bazotti/96FM
Os motoristas devem evitar trafegar, principalmente, o trecho que fica entre o viaduto da Duque até a Nuno e a Alfredo Maia
Os motoristas devem evitar trafegar, principalmente, o trecho que fica entre o viaduto da Duque até a Nuno e a Alfredo Maia

A chuva forte que ocorreu em Bauru, nesta quinta-feira (10), conforme o JCNET havia antecipado sobre sua chegada, de acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), já foi o suficiente, nos primeiros 20 minutos, para alagar as avenidas Nações Unidas e Alfredo Maia, ambas no Centro de Bauru. Os motoristas devem evitar trafegar, principalmente, pelo trecho que fica entre o viaduto da Duque de Caxias até a avenida Nuno de Assis e também a região da Praça do Tênis, entre as avenidas Comendador José da Silva Marta e José Vicente Aiello.

A Defesa Civil monitora os locais tradicionais de alagamento, com apoio do Grupo de Operações do Trânsito (GOT) da Emdurb e da Secretaria Municipal de Obras. O JCNET acompanha e atualizará a notícia em instantes.

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