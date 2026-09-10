A chuva forte que ocorreu em Bauru, nesta quinta-feira (10), conforme o JCNET havia antecipado sobre sua chegada, de acordo com o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), já foi o suficiente, nos primeiros 20 minutos, para alagar as avenidas Nações Unidas e Alfredo Maia, ambas no Centro de Bauru. Os motoristas devem evitar trafegar, principalmente, pelo trecho que fica entre o viaduto da Duque de Caxias até a avenida Nuno de Assis e também a região da Praça do Tênis, entre as avenidas Comendador José da Silva Marta e José Vicente Aiello.
A Defesa Civil monitora os locais tradicionais de alagamento, com apoio do Grupo de Operações do Trânsito (GOT) da Emdurb e da Secretaria Municipal de Obras. O JCNET acompanha e atualizará a notícia em instantes.