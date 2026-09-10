Bauru teve uma madrugada chuvosa, nesta quinta-feira (10), e deve ter mais uma nova pancada de chuva no período da tarde, de acordo com o radar do Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). Esta precipitação vem de Londrina (PR), passa por Ourinhos e possivelmente também trará rajadas de vento e descargas elétricas, destaca o instituto.
De acordo com o IPMet, nesta quinta ocorre a intensificação do sistema de baixa pressão, que manterá o tempo instável e chuvoso, com céu encoberto e áreas com chuvas isoladas. A partir da tarde, as instabilidades se intensificarão.
Na sexta (11), no sábado (12) e no domingo (13), o tempo permanecerá instável em Bauru e região, com variação da nebulosidade e áreas de chuvas isoladas. No decorrer da tarde, nestes três dias, uma nova frente fria, associada a um ciclone extratropical, se propagará pelo oceano Atlântico, vindo pelo litoral, aumentando a nebulosidade no Estado e causando áreas de chuvas com trovoadas isoladas, novamente com descargas elétricas e rajadas de vento ocasionais. A segunda-feira (14) também deve iniciar chuvosa, aponta o órgão de meteorologia.