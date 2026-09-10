Na noite desta quarta-feira (9), o Bauru Basket encerrou sua participação no Campeonato Paulista de 2026. Em jogo realizado no ginásio Panela de Pressão, o Dragão foi superado pelo Paulistano por 69 x 67 e viu o adversário fazer 2 x 1 na série melhor de três.

Com a vitória, o time da capital garantiu vaga nas semifinais, fase em que enfrentará o vencedor do confronto entre Sesi Franca e Basket Osasco. Os francanos lideram o playoff por 1 x 0, e o Jogo 2 será disputado nesta quinta-feira (10), no ginásio Pedrocão.

Assim como no encontro anterior, a definição do vencedor entre Bauru e Paulistano ficou para a última posse. O roteiro, porém, foi diferente dos dois primeiros jogos da série. Desta vez, o Dragão começou melhor, conseguiu impor seu ritmo e esteve à frente durante a primeira metade do confronto. Após o intervalo, os visitantes mudaram de postura defensiva e ganharam confiança no ataque. Com a liderança da partida alternando de mãos, a equipe alvirrubra teve frieza na reta final para concretizar a virada.