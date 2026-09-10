Na noite desta quarta-feira (9), o Bauru Basket encerrou sua participação no Campeonato Paulista de 2026. Em jogo realizado no ginásio Panela de Pressão, o Dragão foi superado pelo Paulistano por 69 x 67 e viu o adversário fazer 2 x 1 na série melhor de três.
Com a vitória, o time da capital garantiu vaga nas semifinais, fase em que enfrentará o vencedor do confronto entre Sesi Franca e Basket Osasco. Os francanos lideram o playoff por 1 x 0, e o Jogo 2 será disputado nesta quinta-feira (10), no ginásio Pedrocão.
Assim como no encontro anterior, a definição do vencedor entre Bauru e Paulistano ficou para a última posse. O roteiro, porém, foi diferente dos dois primeiros jogos da série. Desta vez, o Dragão começou melhor, conseguiu impor seu ritmo e esteve à frente durante a primeira metade do confronto. Após o intervalo, os visitantes mudaram de postura defensiva e ganharam confiança no ataque. Com a liderança da partida alternando de mãos, a equipe alvirrubra teve frieza na reta final para concretizar a virada.
Para o técnico Paulo Jaú, a eliminação deixa um sentimento de frustração — principalmente pelo cenário construído após a vitória fora de casa no Jogo 1. "O resultado é ruim. Conseguimos fazer 1 a 0 na casa do adversário e tínhamos dois jogos em casa. Começamos bem, entramos ligados, como precisávamos ter entrado nas outras partidas, mas não conseguimos manter. O Paulistano teve paciência e tranquilidade para buscar o jogo, e alguns jogadores que geralmente não têm bom aproveitamento acabaram convertendo bolas decisivas", analisou o treinador.
O comandante bauruense também apontou os desperdícios de bola como um dos principais problemas apresentados pela equipe ao longo dos três confrontos. "Foram muitos erros. Isso prejudicou bastante a série. Tivemos mais de 40 desperdícios nos três jogos, é um número muito alto. Quando você não cuida da bola, perde volume no ataque. Agora precisamos fazer uma retomada geral, esvaziar a cabeça, voltar ao trabalho e construir nossa trajetória para começar o NBB com consistência", completou.
Destaques
Gustavo Santana foi o principal destaque individual do Bauru, com um duplo-duplo de 14 pontos e 11 rebotes. Anderson Rodrigues anotou 13 pontos, enquanto Fermín Thygesen e Alex Garcia marcaram 11 cada. O camisa 10 ainda contribuiu com sete rebotes e seis assistências. Anthony Harris terminou com dez pontos e nove rebotes.
Pelo Paulistano, Edson Tovar foi o cestinha da equipe, com 17 pontos e oito rebotes. Maique Tavares contribuiu com 13 pontos e sete rebotes, enquanto Gabriel Gonzaga anotou 11 pontos e seis rebotes. João Victor Nickel distribuiu sete assistências.
Agora, NBB Caixa
Apesar da eliminação no estadual, Jaú avaliou que o período serviu para desenvolver a equipe visando à sequência da temporada, sem deixar de reconhecer a importância de buscar resultados em todas as competições disputadas. "A gente fala que o Paulista é um laboratório, mas temos que entrar em toda competição para chegar o mais longe possível e representar da melhor maneira o nosso torcedor e a instituição. Sabemos que sempre começamos mais tarde a montagem do elenco, mas gostei de vários momentos da equipe", afirmou. "Também não tivemos o time completo, com Bennett e Mogi fora, e não utilizamos os quatro estrangeiros juntos em nenhum momento. Mas sabíamos do regulamento e não fomos eliminados por isso", concluiu.
Agora, o Bauru Basket terá pouco mais de um mês de preparação até seu próximo compromisso oficial. O Dragão volta à quadra no dia 18 de outubro, quando enfrenta o Flamengo, fora de casa, pela primeira rodada do NBB Caixa 2026/27. A tabela completa da competição nacional e as informações sobre o programa de sócio-torcedor para a nova temporada serão divulgadas em breve.