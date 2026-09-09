Uma pessoa ficou ferida em um engavetamento envolvendo quatro veículos ocorrido na noite desta quarta-feira (9), na marginal da rodovia Marechal Rondon (SP-300), no sentido Interior-Capital, em Bauru.

De acordo com o registro policial, por volta das 18h45, uma carreta que transitava pela via quebrou e ficou imobilizada sobre a faixa de rolamento nas proximidades de um posto de combustível.

Por volta das 19h, em razão da lentidão do trânsito no trecho, quatro veículos - um Fox, um Clio, um Onix e um Palio - acabaram se envolvendo em um engavetamento na altura do quilômetro 342.