09 de setembro de 2026
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NO TRECHO URBANO

Bauru: engavetamento envolvendo 4 veículos deixa ferido na Rondon

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/redes sociais
Sequência de colisões ocorreu em razão da lentidão no trânsito, após uma carreta quebrar na marginal da rodovia
Sequência de colisões ocorreu em razão da lentidão no trânsito, após uma carreta quebrar na marginal da rodovia

Uma pessoa ficou ferida em um engavetamento envolvendo quatro veículos ocorrido na noite desta quarta-feira (9), na marginal da rodovia Marechal Rondon (SP-300), no sentido Interior-Capital, em Bauru.

De acordo com o registro policial, por volta das 18h45, uma carreta que transitava pela via quebrou e ficou imobilizada sobre a faixa de rolamento nas proximidades de um posto de combustível.

Por volta das 19h, em razão da lentidão do trânsito no trecho, quatro veículos - um Fox, um Clio, um Onix e um Palio - acabaram se envolvendo em um engavetamento na altura do quilômetro 342.

Uma pessoa sofreu ferimentos leves e precisou de atendimento médico. Os veículos já foram retirados do local e o trânsito na região já está normalizado, de acordo com o policiamento rodoviário.

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