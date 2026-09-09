Botucatu - A Polícia Civil, por meio do Grupo de Investigações em Área Rural (Giar) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), apreendeu dois tijolos de maconha durante diligências realizadas nesta terça-feira (8) em uma área rural do município.

A ação foi desencadeada após o recebimento de denúncia anônima e, segundo a polícia, demonstra o comprometimento dos policiais civis do Giar no combate ao tráfico de drogas e na repressão qualificada à criminalidade em áreas rurais.

O entorpecente, que estava enterrado, foi apreendido e encaminhado para as providências de Polícia Judiciária cabíveis. A investigação prossegue por parte da Polícia Civil visando à identificação dos responsáveis pelos tijolos de maconha.