O presidente da Câmara de Bocaina, Jonas Marques, registrou um boletim de ocorrência (BO) contra o próprio filho após ser avisado pela escola onde o adolescente estuda, em Jaú, que ele fazia parte de um grupo no WhatsApp onde foram compartilhadas fotos íntimas falsas de uma colega de classe, criadas por meio de inteligência artificial (IA), além de imagens de arma de fogo com supostas ameaças aos integrantes.
O vereador publicou vídeos em sua página no Facebook explicando que foi chamado pelo colégio para uma reunião no último dia 3 e, após ser comunicado sobre os fatos ocorridos, recebeu a informação que seu filho e outros sete estudantes seriam suspensos por três dias.
Nos vídeos, ele criticou a direção da escola por não ter registrado a ocorrência na polícia e disse que, no grupo, um jovem que seria namorado da vítima postou foto de uma arma de foto supostamente como forma de ameaçar os demais membros, o que lhe causou preocupação.
Além de registrar o BO na CPJ de Jaú, Marques disse que acionou o Conselho Tutelar da cidade. "Esses adolescentes vão ter que responder pelo que eles fizeram", declara. A reportagem apurou que os pais da vítima também registraram boletim de ocorrência na CPJ de Jaú.
Por meio de nota oficial publicada em sua página no Facebook, a escola argumentou que "os fatos em questão tiveram origem em plataforma particular, completamente alheia ao ambiente escolar e fora do âmbito de controle e responsabilidade desta instituição".
O colégio criticou a exposição dos fatos nas redes sociais e afirmou que estava adotando todas as providências cabíveis, entre elas "ações de proteção e acolhimento à pessoa afetada, preservação e sigilo das informações pertinentes ao caso e instauração de apuração interna".
Investigação
Em nota enviada pela assessoria de imprensa da Secretaria da Segurança Pública (SSP), a Polícia Civil informou que investiga um adolescente de 15 anos por divulgação de pornografia infantil e difamação ocorridas na manhã da última quinta-feira (3).
"O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Jaú, que mantém diligências em vista a esclarecer a totalidade dos fatos. Demais detalhes serão preservados devido à natureza da ocorrência e por envolver menor de idade", declarou a SSP.