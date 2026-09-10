O presidente da Câmara de Bocaina, Jonas Marques, registrou um boletim de ocorrência (BO) contra o próprio filho após ser avisado pela escola onde o adolescente estuda, em Jaú, que ele fazia parte de um grupo no WhatsApp onde foram compartilhadas fotos íntimas falsas de uma colega de classe, criadas por meio de inteligência artificial (IA), além de imagens de arma de fogo com supostas ameaças aos integrantes.

O vereador publicou vídeos em sua página no Facebook explicando que foi chamado pelo colégio para uma reunião no último dia 3 e, após ser comunicado sobre os fatos ocorridos, recebeu a informação que seu filho e outros sete estudantes seriam suspensos por três dias.

Nos vídeos, ele criticou a direção da escola por não ter registrado a ocorrência na polícia e disse que, no grupo, um jovem que seria namorado da vítima postou foto de uma arma de foto supostamente como forma de ameaçar os demais membros, o que lhe causou preocupação.