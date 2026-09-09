A Câmara Municipal de Bauru manifestou, através de nota à imprensa, no final da tarde desta quarta-feira (9), "profunda preocupação com a operação do Gaeco que mira fraudes e corrupção no edital da Parceria Público-Privada (PPP) do lixo". Diante do envolvimento de órgãos e agentes do Executivo, a Mesa Diretora do Legislativo veio a público esclarecer os limites de sua atuação na aprovação do projeto que autorizou a concessão de R$ 5,2 bilhões e anunciou a instauração automática de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar os contratos da Secretaria do Meio Ambiente.

A Mesa Diretora enfatizou que a Câmara cumpriu estritamente seu papel constitucional ao analisar e aprovar o Projeto de Lei nº 95/2025 (Processo nº 337/2025), que deu o aval para a prefeitura celebrar a concessão administrativa dos resíduos sólidos. O comando da Casa ressaltou que o rito seguiu o mesmo padrão institucional de outras concessões da cidade, como a PPP da Iluminação Pública e a concessão da ETE Vargem Limpa. A Mesa Diretora pontuou os seguintes aspectos técnicos do trâmite legislativo:

• Aval Jurídico: A matéria recebeu parecer favorável quanto à constitucionalidade e legalidade emitido pela Procuradoria Legislativa da Câmara.

• Comissões e Votação: O projeto passou pela análise de todas as comissões permanentes competentes antes de ser aprovado em primeira e segunda discussões pela maioria dos vereadores.

• Divisão de Responsabilidades: A Câmara frisou que cabe exclusivamente ao Poder Executivo criar taxas, elaborar os estudos técnicos, estruturar a modelagem da concessão e conduzir as licitações.

"Eventuais fatos relacionados à elaboração de estudos, à modelagem, à preparação de documentos administrativos ou à condução de licitações devem ser individualmente apurados pelas autoridades competentes", declarou a Mesa Diretora, distanciando o parlamento de eventuais crimes cometidos na confecção do edital.