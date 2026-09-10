O cantor Marcos Ferrattini realiza, neste sábado (12), às 20h, o “Rusticão do Ferrattini”, no Alameda Rodoserv, em Bauru. A apresentação promete uma noite dedicada à música sertaneja raiz e reúne sucessos que fazem parte da trajetória de 25 anos do artista. Os ingressos estão disponíveis pelo site Ingressos Alameda.

Com 25 anos de carreira, sendo seis em trajetória solo, Ferrattini apresentará pela primeira vez a canção “Amores Frustrados”. Segundo o cantor, a inclusão da música representa uma nova fase de sua carreira, marcada pela busca por imprimir sua identidade musical. “Eu estou imprimindo a minha identidade musical. As pessoas vão conhecer quem é Marcos Ferrattini, com a minha verdade e a minha identidade musical”, afirma.

Ao longo da carreira, o músico já participou de eventos tradicionais, como a Festa do Peão de Barretos e a Festa do Peão de Americana, além de apresentações na Vila Calcan, em São Paulo. Internacionalmente, também se apresentou na cidade de Cacuso, em Angola.