Neste sábado (12), às 20h, será realizado no Alameda Rodoserv, na rua Luiz Levorato, 1-55, em Bauru, o “Rusticão do Ferrattini”. A noite promete reunir os amantes da música sertaneja raiz e contará com a estreia de uma música autoral do cantor Marcos Ferrattini.
Com 25 anos de carreira, sendo seis em trajetória solo, Ferrattini apresentará a canção “Amores Frustrados”. Segundo o cantor, o lançamento representa uma nova fase de sua carreira, marcada pela busca por imprimir sua identidade musical. “Eu estou imprimindo a minha identidade musical. As pessoas vão conhecer quem é Marcos Ferrattini, com a minha verdade e a minha identidade musical”, afirma.
Ao longo da carreira, o músico já participou de eventos tradicionais, como a Festa do Peão de Barretos e a Festa do Peão de Americana, além de apresentações na Vila Calcan, em São Paulo. Internacionalmente, também se apresentou na cidade de Cacuso, em Angola.
“Amores Frustrados” será lançada oficialmente no dia 17 de setembro nas plataformas de streaming, como Spotify, entre outras. No dia 18, a música ganhará um clipe oficial, que será disponibilizado no YouTube.