Um adolescente de 16 anos foi flagrado por uma equipe de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) da 3.ª Companhia (3.ª Cia) da Polícia Militar (PM), nesta quarta-feira (9), durante a chamada "Operação Linha Férrea", vendendo drogas na avenida Daniel Pacífico, sob o pontilhão da linha férrea, em Bauru. No momento da abordagem, chovia no local.

Com o adolescente, os policiais localizaram uma sacola contendo 53 pedras de crack embaladas para venda, uma pedra bruta de crack, duas lâminas utilizadas para o fracionamento e R$ 100,00 em dinheiro.

Ele foi encaminhado ao plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ) e apreendido em flagrante por ato infracional de tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Vara da Infância e da Juventude.