O Noroeste inicia as quartas de final da Copa Paulista contra o Primavera, de Indaiatuba, em duelo de ida neste sábado (12), na casa do adversário. O jogo de volta, valendo uma vaga na semifinal da competição, será em Bauru, no dia 19 de setembro, em Bauru.

O diretor de Futebol do Noroeste, Harlei Menezes, e o gerente de Futebol do clube, Luiz Nascimento, estiveram na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), em São Paulo, nesta semana, onde participaram da reunião do Conselho Técnico da competição. O encontro contou com a presença do presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, além de representantes dos clubes classificados, e definiu detalhes desta fase do torneio.

Portanto, a partida de ida entre Primavera e Noroeste será disputada neste sábado (12), às 18h, no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba. O jogo de volta será disputado no sábado seguinte, dia 19 de setembro, às 18h, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru. O Primavera, conhecido como Fantasma de Indaiatuba, garantiu presença nas quartas de final após superar o São Caetano na fase de play-in. Já o Noroeste avançou diretamente às quartas após terminar a primeira fase na liderança do Grupo 2 e terá a oportunidade de decidir a classificação diante de sua torcida, no Alfredão.

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