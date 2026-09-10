As experiências recentes de Bauru com grandes concessões públicas estão no centro de uma nova discussão que começa na Câmara Municipal onde o vereador Lokadora (Podemos) apresentou Projeto de Decreto Legislativo propondo um plebiscito para que a população decida se é favorável ou contrária a uma eventual concessão à iniciativa privada do serviço de abastecimento de água potável, atualmente executado pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru, o DAE.

A iniciativa surge também a partir de manifestações de moradores que procuraram o parlamentar preocupados com a possibilidade de o abastecimento de água seguir caminho semelhante ao adotado recentemente em outros serviços públicos municipais. Para Lokadora, a discussão não deve começar pela pergunta sobre quem deve administrar a água, mas por quem deve participar de uma decisão dessa dimensão. “A água talvez seja o serviço público mais essencial que existe. Uma decisão que pode mudar por décadas a forma como esse serviço será prestado não pode ser tomada com pressa e muito menos ficar restrita a poucas pessoas. Antes de qualquer decisão, eu quero que Bauru seja ouvida.”

O que o plebiscito vai perguntar

O plebiscito é uma consulta realizada antes da efetivação de determinada decisão, permitindo que o cidadão se manifeste diretamente sobre uma questão de interesse coletivo. No projeto apresentado por Lokadora, o eleitor de Bauru responderá à seguinte pergunta: “Você é a favor de que o Município de Bauru conceda à iniciativa privada a prestação do serviço público municipal de abastecimento de água potável, atualmente executado pelo Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE?”. As opções serão SIM ou NÃO.