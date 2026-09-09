O vereador Sandro Bussola (MDB), líder do governo na Câmara Municipal, protocolou na tarde desta quarta-feira (9), no Legislativo, pedido de instauração de uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar as denúncias levantadas pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) na Operação Cavalo de Troia, deflagrada na manhã desta quarta, para desarticular uma possível fraude licitatória na concessão do sistema de gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos (lixo) da Prefeitura de Bauru.

Conforme o JCNET vem informando, houve o cumprimento de diligências também na Operação Mobius, visando a esclarecer irregularidades em contrato de coleta seletiva. Passaram pelo procedimento de detenção na Central de Polícia Judiciária (CPJ) Vitor João de Freitas Costa, secretário de Negócios Jurídicos; Cilene Bordezan, secretária de Meio Ambiente; Sara Moura de Jesus, secretária-adjunta de Meio Ambiente, Gisele Moreti, presidente da Associação dos Catadores de Lixo Reciclável (Ascam).

A decisão de instalar ou não a CEI será tomada na próxima segunda-feira (14) e para ser instalada automaticamente precisa de 7 assinaturas de vereadores. Alguns já assinaram. Caso não tenha as 7 assinaturas, a proposta será votada em plenário, necessitando de 11 assinaturas. Por outro lado, existe uma movimentação da oposição para a instalação de uma Comissão Processante (CP) que não necessita de quantidade de assinaturas, basta um vereador propor para que seja encaminhada para votação dos vereadores, na sessão próxima segunda-feira, e também necessita de 11 votos para instalação.