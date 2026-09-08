Dois Córregos - Na noite desta terça-feira (8), uma onça-parda foi resgatada por equipes do Zoo de Bauru e do Corpo de Bombeiros de Jaú após ser localizada no quintal de uma residência na rua Guarulhos, no Jardim Paulista, em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru).

O animal foi avistado por vizinhos do imóvel por volta das 17h. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a área foi isolada até a chegada de equipes do Zoo de Bauru. Também atuaram na ocorrência equipes da Defesa Civil, Polícia Militar (PM) e Polícia Militar Ambiental.

O resgate chamou a atenção de moradores. O felino foi sedado, colocado em uma gaiola e transportado até o Zoo para a avaliação de veterinários. Posteriormente, será solto em área de mata definida pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado.