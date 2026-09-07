Na noite desta segunda (7), feriado da Independência, o Bauru Basket foi superado pelo Paulistano pelo placar de 70 x 68, em duelo realizado no ginásio Panela de Pressão. Com o resultado, o time da capital empatou a série melhor de três em 1 a 1 e forçou a realização do confronto decisivo, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista.

O Jogo 3 será disputado nesta quarta-feira (9), às 19h30, novamente na Cidade Sem Limites. Quem vencer garante a classificação para as semifinais. As informações sobre a venda de ingressos serão divulgadas em breve.

Análise da derrota

Em uma partida marcada pela intensidade física e por erros dos dois lados, os visitantes conseguiram dificultar uma das principais características ofensivas dos donos da casa: o jogo em transição. Com poucas oportunidades para produzir em vantagem sobre a defesa adversária, o Dragão não conseguiu dar fluidez ao ataque, conforme explicou o técnico Paulo Jaú.