Na noite desta segunda (7), feriado da Independência, o Bauru Basket foi superado pelo Paulistano pelo placar de 70 x 68, em duelo realizado no ginásio Panela de Pressão. Com o resultado, o time da capital empatou a série melhor de três em 1 a 1 e forçou a realização do confronto decisivo, válido pelas quartas de final do Campeonato Paulista.
O Jogo 3 será disputado nesta quarta-feira (9), às 19h30, novamente na Cidade Sem Limites. Quem vencer garante a classificação para as semifinais. As informações sobre a venda de ingressos serão divulgadas em breve.
Análise da derrota
Em uma partida marcada pela intensidade física e por erros dos dois lados, os visitantes conseguiram dificultar uma das principais características ofensivas dos donos da casa: o jogo em transição. Com poucas oportunidades para produzir em vantagem sobre a defesa adversária, o Dragão não conseguiu dar fluidez ao ataque, conforme explicou o técnico Paulo Jaú.
"Assim como no primeiro jogo, começamos muito mal. Depois até encostamos no placar, mas ficou aquela impressão de que, se jogássemos mais duas horas, continuaríamos correndo atrás. Defensivamente, não fomos bem. Ofensivamente, não fizemos boas escolhas e também não tivemos um bom aproveitamento", avaliou o treinador. "Faltou correr a quadra e fazer nossos contra-ataques. Mas isso só funciona quando estamos com a marcação bem postada. O Paulistano mereceu desde o primeiro até o último minuto. Temos que parabenizar a postura deles e fazer os nossos ajustes para que, na quarta-feira, a gente saia com a classificação", completou.
Destaques
Vitor Borges e Franco Vieta dividiram a liderança na pontuação do Bauru, com 16 pontos cada. O pivô ainda acrescentou seis rebotes, enquanto o argentino terminou com cinco. Anthony Harris anotou 14 pontos e sete rebotes, e Alex Garcia contribuiu com dez pontos, seis rebotes e seis assistências.
Pelo Paulistano, Henrique Seixas foi o cestinha da partida, com 20 pontos e quatro assistências. Edson Tovar somou 14 pontos e quatro assistências, enquanto Anderson Barbosa terminou com nove pontos e quatro rebotes.