07 de setembro de 2026
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EM SÃO MANUEL

Ladrões fazem buraco em parede de loja e furtam joias e relógios

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Agência 14 News/Reprodução
Buraco feito pelos criminosos para acessar o interior da joalheria
Buraco feito pelos criminosos para acessar o interior da joalheria

São Manuel - Neste final de semana, desconhecidos invadiram uma joalheria localizada no Centro de São Manuel (69 quilômetros de Bauru) após abrirem um buraco na parede e furtaram diversas peças de joias e relógios. O levantamento dos itens subtraídos e valor estimado do prejuízo ainda será feito pela proprietária.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o furto foi percebido na manhã desta segunda-feira (7) por um homem que foi até o imóvel vizinho do estabelecimento para alimentar uma criação de galinhas. No corredor entre os prédios, ele encontrou uma marreta e notou que um buraco havia sido feito na parede da joalheria.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e diversas joias foram encontradas pela equipe jogadas no chão. A Polícia Científica realizou perícia no local e a gerente do estabelecimento, comunicada sobre o fato, informou que realizará o levantamento detalhado das joias e relógios furtados para posterior apresentação na delegacia.

Conforme o relato da representante no registro policial, o equipamento que grava as imagens do circuito de segurança da joalheria também foi levado pelos criminosos e o sistema de alarme não funcionou durante a ação criminosa. O caso foi registrado no plantão policial de Botucatu e será investigado pela Polícia Civil.

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