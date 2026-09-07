Duartina - Um ciclista de 20 anos morreu, neste fim de semana, após se envolver em uma colisão com um automóvel em um cruzamento na Vila Salomão Sabbag, em Duartina (38 quilômetros de Bauru). Kauê do Nascimento Pinto chegou a ser socorrido, mas teve a morte constatada no Hospital Santa Luzia. O corpo dele foi sepultado na tarde de domingo (6), no Cemitério Municipal de Duartina.

Segundo informações do Blog do Jader Santos, o acidente ocorreu no sábado (5), por volta das 19h10. O jovem conduzia uma bicicleta pela rua Arnaldo de Campos Lima quando, por razões a serem esclarecidas, acabou se envolvendo em uma colisão com um carro que seguia pela rua Santa Luzia no sentido Terminal Rodoviário.

Com o impacto, a bicicleta foi arremessada e o ciclista acabou caindo e batendo a cabeça. Ele foi socorrido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzido ao Hospital Santa Luzia, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Científica foi acionada para perícia e as circunstâncias da colisão serão investigadas.