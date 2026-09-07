Jaú - Setembro é marcado pelo dourado, cor que simboliza a luta contra o câncer infantojuvenil e representa a importância de olhar com atenção para a saúde de crianças e adolescentes. Segundo o Hospital Amaral Carvalho (HAC) de Jaú (47 quilômetros de Bauru), o Setembro Dourado busca conscientizar famílias, profissionais de saúde e a sociedade sobre a doença e, principalmente, sobre a necessidade de reconhecer os sinais para que o diagnóstico seja feito o mais cedo possível.

Em 2026, o Ministério da Saúde definiu como tema norteador da campanha “O Câncer Infantojuvenil Tem Desafios, Mas Também Tem Cura: Fique Atento Aos Sinais”. A iniciativa reforça uma das principais mensagens da campanha: embora o câncer infantojuvenil apresente desafios, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado podem fazer uma diferença significativa na resposta à doença.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), são estimados 7.560 novos casos de câncer infantojuvenil por ano no Brasil, considerando crianças e adolescentes de 0 a 19 anos, para cada ano do triênio 2026–2028. Desse total, são estimados 3.960 casos entre meninos e 3.600 entre meninas.