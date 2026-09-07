O Somos Vôlei Bauru venceu novamente no fim de semana e totalizou 44 vitórias no ano. Os triunfos foram válidos pela Liga de Bauru, com o elenco 58+, no ginásio do Greb (Grêmio Recreativo Energético de Bauru).

O primeiro resultado positivo foi contra Atiba (Associação da Terceira Idade de Bauru) por 2 sets a 0 (parciais de 15x06/ 15x13). Depois, Piratininga, também por 2 a 0 (15x05/ 15x04). Para efeito de campeonato, o duelo com Duartina conta para o Somos Vôlei porque a equipe rival não compareceu.

Erô, do Somos Vôlei, foi escolhida o destaque da rodada. Em quase dois anos, o time do técnico Carlos Lenta só conheceu uma derrota nessa faixa etária, que agora segue para as fases decisivas do torneio.