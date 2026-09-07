Um homem morreu na manhã desta segunda-feira (7) após o Chevrolet Onix que dirigia colidir na traseira de uma carreta na Rodovia Engenheiro João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, em Cabrália Paulista, 46 quilômetros ao sul de Bauru.

O acidente ocorreu no km 270 da rodovia, no sentido Ipaussu-Bauru, no início da manhã. De acordo com as informações iniciais, após a colisão, o motorista da carreta deixou o local. O condutor do Onix não resistiu aos ferimentos e morreu. A pista no sentido Bauru precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência e os trabalhos das equipes responsáveis.

As circunstâncias do acidente, assim como a identificação da vítima, ainda não foram divulgadas oficialmente.