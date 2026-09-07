Três homens foram presos em flagrante por policiais militares da 3.ª Companhia (3.ª Cia) do 4.º Batalhão de Caçadores, na madrugada desta segunda-feira (7), suspeitos de agredir uma mulher de 25 anos com um soco para roubar um aparelho celular, no Parque Santa Edwiges, em Bauru. O carro usado pelo trio na ação criminosa foi apreendido.

Conforme o registro policial, a vítima relatou à PM que os três homens lhe abordaram na rua Professor Ayrton Busch e, enquanto dois seguraram seus braços, o terceiro lhe deu um soco e pegou o celular que estava dentro do bolso da sua blusa. Na sequência, o trio embarcou em um Honda Civic cinza e fugiu.

Em diligências, os policiais militares localizaram o veículo ocupado pelos suspeitos no Jardim Vânia Maria. Informalmente, segundo o registro policial, eles admitiram o roubo e revelaram que o celular estava escondido em um terreno no Jardim Nova Esperança. O aparelho foi localizado e devolvido à vítima.