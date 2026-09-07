A Prefeitura de Bauru realizou nesta segunda-feira, feriado de 7 de Setembro, o tradicional Desfile Cívico para celebrar a Independência do Brasil. O evento ocorreu na avenida Nações Unidas, na região do Parque Vitória Régia. Neste ano, foram cerca de 2.100 pessoas e 143 veículos, com a participação de diversas entidades militares, educacionais, civis, esportivas e sociais. Participaram ainda a Marinha, o Exército Brasileiro, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, a Polícia Ambiental, o Corpo de Bombeiros, o Helicóptero Águia, a Polícia Civil, o Detran, o Samu 192 Regional Bauru, a Supervisão de Controle de Endemias da Secretaria de Saúde, além da participação de escolas municipais, creches conveniadas e outras instituições educacionais.

O Desfile Cívico de 7 de Setembro foi organizado pela Secretaria de Cultura, com o apoio das Secretarias da Educação e de Comunicação e Eventos, e das demais pastas.

Estiveram presentes a prefeita Suéllen Rosim, os secretários de Governo, Renato Purini; da Administração, Cristiano Zamboni; de Agricultura e Abastecimento, Jorge Luís de Souza; de Aprovação de Projetos, Rafaela Foganholi; de Comunicação e Eventos, Gabrielle Gabas; de Cultura, Roger Barude; de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Carlos Agra; da Educação, Nilson Ghirardello; de Esportes e Lazer, Leandro Avila; da Fazenda, Everson Demarchi; de Habitação, Tabata Pinheiro; de Infraestrutura, Pérola Zonotto; e de Serviços Urbanos, Jurandir Posca; o presidente do Departamento de Água e Esgoto (DAE), João Carlos Viegas, e o presidente da Emdurb, Donizete do Carmo.