O feriado de 204 anos da Independência do Brasil, nesta segunda-feira (7), altera o funcionamento das repartições e serviços públicos. Confira o que estará aberto e fechado neste feriado prolongado:

Calçadão e Shoppings: No feriado as lojas estarão fechadas.

No feriado, os Shoppings (Bauru e Boulevard) funcionarão com horário de domingo, ou seja, a praça de alimentação das 11h às 22h e lojas das 12h às 20h.