O feriado de 204 anos da Independência do Brasil, nesta segunda-feira (7), altera o funcionamento das repartições e serviços públicos. Confira o que estará aberto e fechado neste feriado prolongado:
Calçadão e Shoppings: No feriado as lojas estarão fechadas.
No feriado, os Shoppings (Bauru e Boulevard) funcionarão com horário de domingo, ou seja, a praça de alimentação das 11h às 22h e lojas das 12h às 20h.
Bancos: fecharam na sexta (4) e retomam o atendimento normalmente na terça-feira (8).
Coleta de Lixo Orgânico e Seletiva: funciona normalmente no sábado e na segunda-feira (7).
Zoológico: sábado, domingo e feriado (7) - das 8h às 17h
Jardim Botânico: todos os dias - das 8h às 16h
Horto Florestal: área de lazer externa - aberta todos os dias das 7h às 17h
Bosque da Comunidade: todos os dias - das 7h às 17h30
Feiras Livres: as feiras livres funcionam normalmente todos os dias.
Emdurb: não tem expediente administrativo na segunda-feira (7), exceto para os serviços de coleta de lixo orgânico, Terminal Rodoviário e Aeródromo, Fiscalização de Trânsito (GOT), Setor de Implantação e Manutenção Semafórica, Setor de Manutenção de Veículos, Varrição, Cemitérios Municipais e Funerária.
Ecopontos: funcionam na segunda-feira das 8h às 16h.
Ecoverde: Ficará fechado nesta segunda-feira.
Prefeitura Municipal: o expediente administrativo foi encerrado às 18h desta sexta-feira (4), retornando às 8h de terça-feira (8).
Saúde: os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados de forma ininterrupta pelo Pronto Socorro Central (PSC), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Bela Vista, Mary Dota, Ipiranga e Geisel/Redentor.
As Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e demais serviços retornam na terça-feira (8), às 8h.
Conselho Tutelar: o Conselho Tutelar atende em sistema de plantão todos os dias, inclusive feriados, pelo telefone (14) 98187-3487.
DAE e CSB: o expediente administrativo terminaram às 17h desta sexta-feira (4), retornando às 8h de terça-feira (8). Os casos envolvendo vazamento de água e esgoto do município, bem como pedidos de caminhão-pipa, poderão ser comunicados para a Companhia Saneamento de Bauru (CSB) por meio do 0800 014 2026. O atendimento acontece 24 horas todos os dias, inclusive nos finais de semana e feriados, pelo aplicativo SANSYS Agência Virtual, disponível para download nas lojas de aplicativos; e pelo site www.saneamentobauru.com.br. Equipes técnicas de manutenção estarão trabalhando em esquema de plantão para atender as demandas emergenciais.
Poupatempo: ficará fechado no domingo e segunda-feira, retornando na terça-feira às 9h, com atendimento presencial mediante agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nas plataformas eletrônicas.
Repartições públicas estaduais: voltam ao atendimento na terça-feira (8), conforme o horário de cada órgão.
Cohab: a Cohab retomará o funcionamento na terça-feira (8), às 8h.