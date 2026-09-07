07 de setembro de 2026
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FERIADO DE 7/9

Veja como funcionam os serviços públicos hoje: tem coleta de lixo

Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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O feriado de 204 anos da Independência do Brasil, nesta segunda-feira (7), altera o funcionamento das repartições e serviços públicos. Confira o que estará aberto e fechado neste feriado prolongado:

Calçadão e Shoppings: No feriado as lojas estarão fechadas.

No feriado, os Shoppings (Bauru e Boulevard) funcionarão com horário de domingo, ou seja, a praça de alimentação das 11h às 22h e lojas das 12h às 20h.

Bancos: fecharam na sexta (4) e retomam o atendimento normalmente na terça-feira (8).

Coleta de Lixo Orgânico e Seletiva: funciona normalmente no sábado e na segunda-feira (7).

Zoológico: sábado, domingo e feriado (7) - das 8h às 17h

Jardim Botânico: todos os dias - das 8h às 16h

Horto Florestal: área de lazer externa - aberta todos os dias das 7h às 17h

Bosque da Comunidade: todos os dias - das 7h às 17h30

Feiras Livres: as feiras livres funcionam normalmente todos os dias.

Emdurb: não tem expediente administrativo na segunda-feira (7), exceto para os serviços de coleta de lixo orgânico, Terminal Rodoviário e Aeródromo, Fiscalização de Trânsito (GOT), Setor de Implantação e Manutenção Semafórica, Setor de Manutenção de Veículos, Varrição, Cemitérios Municipais e Funerária.

Ecopontos: funcionam na segunda-feira das 8h às 16h.

Ecoverde: Ficará fechado nesta segunda-feira.

Prefeitura Municipal: o expediente administrativo foi encerrado às 18h desta sexta-feira (4), retornando às 8h de terça-feira (8).

Saúde: os atendimentos médicos de urgência e emergência serão realizados de forma ininterrupta pelo Pronto Socorro Central (PSC), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e as quatro Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) no Bela Vista, Mary Dota, Ipiranga e Geisel/Redentor.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e demais serviços retornam na terça-feira (8), às 8h.

Conselho Tutelar: o Conselho Tutelar atende em sistema de plantão todos os dias, inclusive feriados, pelo telefone (14) 98187-3487.

DAE e CSB: o expediente administrativo terminaram às 17h desta sexta-feira (4), retornando às 8h de terça-feira (8). Os casos envolvendo vazamento de água e esgoto do município, bem como pedidos de caminhão-pipa, poderão ser comunicados para a Companhia Saneamento de Bauru (CSB) por meio do 0800 014 2026. O atendimento acontece 24 horas todos os dias, inclusive nos finais de semana e feriados, pelo aplicativo SANSYS Agência Virtual, disponível para download nas lojas de aplicativos; e pelo site www.saneamentobauru.com.br. Equipes técnicas de manutenção estarão trabalhando em esquema de plantão para atender as demandas emergenciais.

Poupatempo: ficará fechado no domingo e segunda-feira, retornando na terça-feira às 9h, com atendimento presencial mediante agendamento prévio, que pode ser feito gratuitamente nas plataformas eletrônicas.

Repartições públicas estaduais: voltam ao atendimento na terça-feira (8), conforme o horário de cada órgão.

Cohab: a Cohab retomará o funcionamento na terça-feira (8), às 8h.

 

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