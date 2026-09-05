05 de setembro de 2026
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Dois são presos pela PM durante furto na av. N. Sra. de Fátima

Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Quarto Batalhão de Caçadores
Suspeitos presos
Suspeitos presos

Na madrugada deste sábado (5), a Polícia Militar (PM) foi acionada, via Copom, para atender a uma ocorrência de furto em andamento na avenida Nossa Senhora de Fátima, em Bauru. Segundo as informações do Batalhão de Caçadores, dois indivíduos estavam sobre o telhado de um estabelecimento comercial, subtraindo peças de cobre de aparelhos de ar-condicionado.

Com a rápida chegada da equipe policial ao local, os homens foram abordados e presos em flagrante, sendo recuperados os materiais subtraídos.

Os envolvidos e o material que seria furtado foram encaminhados ao Plantão Policial de Bauru, onde permaneceram à disposição da Justiça.

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