A Equipe da Associação Garra de Tigre de Kung Fu/Semel, de Bauru, encerrou sua participação no 36° Campeonato Brasileiro de Kung Fu em Maceió-AL com 12 medalhas - 6 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze, sendo 21 na soma dos 3 estados em que a AGTKF mandou representantes, 11 de ouro, 7 de prata e 3 de bronze. Richard Leutz manteve seu resultado de 2025, vencendo nas categorias de Mãos livres e armas curtas e prata em armas duplas, assim como Everton Fernandes, campeão na categoria Shuaijiao 90kg.

Com o objetivo de igualar o sistema de categorias utilizadas na China, a Confederação Brasileira de Kung Fu reestruturou a divisão das categorias infantis, fazendo com que dois atletas de Bauru, Campeões Brasileiros de 2025 das categorias A e B, se enfrentassem esse ano. No Paulista, Artur Agulhari venceu, mas em Maceió, Pedro Redondo teve a melhor nota e sagrou-se Campeão na categoria de mãos livres, que formou um podium inteiro de Bauru, com Artur Agulhari em segundo e Noah Leutz em terceiro. Pedro e Noah conquistaram outros títulos, em Bastão e Armas Duplas, respectivamente. Noah Leutz sagrou-se Campeão Brasileiro pela primeira vez, desbancando, entre outros, mais um atleta de São Paulo, que o havia vencido no estadual deste ano.

Completando a equipe, as duas atletas juvenis estreantes em nacionais, Christiana Silva que conquistou uma prata em mãos livres e um bronze em espada e Danielle Sales Maciel, bronze em mãos livres. Luciano Estevam, Laís Irene Pereira e Davi Cavalheri ficaram com a 4 colocação em suas categorias e não trouxeram medalhas desta vez. Além dos atletas Bauruenses, a AGTKF foi representada por mais dois núcleos com dois atletas de Florianópolis representando o estado de Santa Catarina, José Cristiano Mansur Moreira, Campeão no Tuishou acima de 100kg e Bryan Alves Cavalheiro no Sanda Juvenil até 60kg e dois atletas de Maceió, representando o estado de Alagoas, José Augusto Silva Jr, com 3 de ouro e 1 de prata e Isaac Augusto Nascimento com 1 de ouro e 2 de prata.