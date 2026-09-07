Bauru se despede nesta segunda-feira, 7 de setembro, de um de seus mais conhecidos e queridos nomes na área de promoção social. Morreu neste domingo (6), aos 81 anos, João Carlos Previdello, empresário e presidente do Consórcio Intermunicipal de Promoção Social (CIPS), instituição à qual dedicou décadas de sua vida.

Nascido em Bauru em 19 de agosto de 1945, João Carlos deixa a esposa, Maria Lúcia Ranieri Previdello, as filhas Alessandra e Priscila, familiares, amigos e, sobretudo, uma legião de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo trabalho desenvolvido pelo CIPS. O velório começou às 7h desta segunda, no Terra Branca, Salão Nobre 1, na rua Gerson França, 5-55, no Centro de Bauru. O sepultamento está marcado para 16h, no Cemitério Jardim do Ypê, em Bauru.

A história de João Carlos Previdello com o CIPS começou muito antes de ele assumir a presidência da entidade. Era, na verdade, uma história de família. O CIPS teve início nos 1960 com seu pai, Roberto Previdello, e com o ex-prefeito e ex-deputadop, engenheiro Alcides Franciscato, com a missão de oferecer aos jovens em situação de vulnerabilidade não apenas assistência, mas, principalmente, oportunidades de desenvolvimento e preparação para a vida profissional.