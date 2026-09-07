Bauru amanheceu nesta segunda-feira (7) sob influência do ar frio associado à passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo. Durante a madrugada, os termômetros chegaram à casa dos 11°C, temperatura considerada baixa e pouco comum para esta época do ano. O segunda começou com chuva fraca, mas segundo as previsões da meteorologia, o tempo deve abrir durante o dia e até o sol deve aparecer.
Segundo dados do IPMet/Unesp, a estação meteorológica de Bauru registrava 11,4°C durante a madrugada, com umidade relativa do ar em torno de 83%. O instituto prevê uma segunda-feira com pouca nebulosidade e sem chuva, com temperaturas entre 12°C e 17°C na cidade.
A mudança representa uma melhora nas condições do tempo depois de um fim de semana marcado pela atuação de uma frente fria e pela ocorrência de chuva em diferentes regiões do estado. A Defesa Civil havia alertado para a possibilidade de chuva forte e acumulados elevados no Interior paulista, incluindo a região de Bauru.
Em Bauru, no entanto, as áreas de instabilidade começam a se afastar. Com isso, o sol ganha espaço ao longo do dia, embora o frio permaneça. A previsão do Climatempo também aponta períodos de sol entre muitas nuvens, com máxima de 18°C, sem expectativa de chuva significativa. Os ventos sopram de sudeste e podem apresentar algumas rajadas ao longo do dia.
A sensação será de um feriado de 7 de Setembro bem diferente do padrão de calor que costuma marcar o interior paulista. O frio deve continuar durante a noite e nas primeiras horas da manhã, enquanto a tendência é de elevação gradual das temperaturas nos próximos dias.
Para quem vai aproveitar o feriado ao ar livre, a recomendação é sair preparado para a variação térmica: manhã fria, períodos de sol durante o dia e temperaturas ainda amenas.