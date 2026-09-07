Bauru amanheceu nesta segunda-feira (7) sob influência do ar frio associado à passagem de uma frente fria pelo Estado de São Paulo. Durante a madrugada, os termômetros chegaram à casa dos 11°C, temperatura considerada baixa e pouco comum para esta época do ano. O segunda começou com chuva fraca, mas segundo as previsões da meteorologia, o tempo deve abrir durante o dia e até o sol deve aparecer.

Segundo dados do IPMet/Unesp, a estação meteorológica de Bauru registrava 11,4°C durante a madrugada, com umidade relativa do ar em torno de 83%. O instituto prevê uma segunda-feira com pouca nebulosidade e sem chuva, com temperaturas entre 12°C e 17°C na cidade.

A mudança representa uma melhora nas condições do tempo depois de um fim de semana marcado pela atuação de uma frente fria e pela ocorrência de chuva em diferentes regiões do estado. A Defesa Civil havia alertado para a possibilidade de chuva forte e acumulados elevados no Interior paulista, incluindo a região de Bauru.