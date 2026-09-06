Uma residência foi invadida por três criminosos armados na manhã deste domingo (6), em Garça (70 quilômetros de Bauru). Durante o assalto, uma moradora, que completou 75 anos neste sábado, foi rendida e teve as mãos presas com braçadeiras de nylon e as pernas amarradas com fita adesiva. O grupo fugiu levando dinheiro, joias, relógios, um celular e cerca de 18 armas de fogo pertencentes à coleção particular do marido da vítima, também de 75 anos.
Segundo a Polícia Militar de Marília, a ocorrência foi registrada por volta das 11h21, após equipes serem acionadas para atender a um roubo com restrição de liberdade. Os policiais fizeram uma varredura na residência e encontraram a moradora trancada no quarto, de onde ela pedia socorro. A vítima relatou que havia sido surpreendida por volta das 10h30, enquanto estava sozinha e descansava no quarto. De acordo com o depoimento, três homens, vestidos com roupas pretas, capuzes, luvas e mochilas, entraram no imóvel. Um deles portava uma arma longa.
Sob grave ameaça, os criminosos exigiram informações sobre o paradeiro do marido, um possível cofre, dinheiro, joias e o local onde estavam as armas. Um dos invasores também teria mantido contato com outra pessoa por telefone celular durante a ação. Entre os objetos roubados estão um celular iPhone, US$ 2 mil, € 1 mil, dois relógios Rolex, um relógio de ouro da marca Patek Philippe, joias e aproximadamente 18 armas de fogo. As armas fazem parte da coleção particular do marido da vítima, que possui registro como colecionador. A documentação referente ao acervo foi apresentada às autoridades durante o atendimento da ocorrência.
Câmeras registraram fuga
Imagens de câmeras de segurança de imóveis vizinhos ajudaram a polícia a identificar a movimentação dos suspeitos. Um Chevrolet Onix branco teria chegado próximo à residência por volta das 3h58. Posteriormente, às 10h45, três indivíduos foram vistos entrando no veículo, que deixou o local. Câmeras de monitoramento municipal registraram o automóvel saindo de Garça, às 10h52, pelo acesso à Rodovia João Ribeiro de Barros.
A vítima foi encaminhada para atendimento médico e exame de corpo de delito. Segundo o registro policial, foram constatadas apenas pequenas marcas nos pulsos, compatíveis com o uso das braçadeiras. Equipes da Força Tática e da Polícia Civil também participaram da ocorrência. A perícia foi acionada e os trabalhos de investigação foram iniciados para identificar e localizar os responsáveis pelo roubo.
O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Marília como roubo a residência, com concurso de pessoas, subtração de armas de fogo e celular, restrição de liberdade e grave ameaça mediante emprego de arma de fogo.