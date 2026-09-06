Uma residência foi invadida por três criminosos armados na manhã deste domingo (6), em Garça (70 quilômetros de Bauru). Durante o assalto, uma moradora, que completou 75 anos neste sábado, foi rendida e teve as mãos presas com braçadeiras de nylon e as pernas amarradas com fita adesiva. O grupo fugiu levando dinheiro, joias, relógios, um celular e cerca de 18 armas de fogo pertencentes à coleção particular do marido da vítima, também de 75 anos.

Segundo a Polícia Militar de Marília, a ocorrência foi registrada por volta das 11h21, após equipes serem acionadas para atender a um roubo com restrição de liberdade. Os policiais fizeram uma varredura na residência e encontraram a moradora trancada no quarto, de onde ela pedia socorro. A vítima relatou que havia sido surpreendida por volta das 10h30, enquanto estava sozinha e descansava no quarto. De acordo com o depoimento, três homens, vestidos com roupas pretas, capuzes, luvas e mochilas, entraram no imóvel. Um deles portava uma arma longa.

Sob grave ameaça, os criminosos exigiram informações sobre o paradeiro do marido, um possível cofre, dinheiro, joias e o local onde estavam as armas. Um dos invasores também teria mantido contato com outra pessoa por telefone celular durante a ação. Entre os objetos roubados estão um celular iPhone, US$ 2 mil, € 1 mil, dois relógios Rolex, um relógio de ouro da marca Patek Philippe, joias e aproximadamente 18 armas de fogo. As armas fazem parte da coleção particular do marido da vítima, que possui registro como colecionador. A documentação referente ao acervo foi apresentada às autoridades durante o atendimento da ocorrência.

Câmeras registraram fuga