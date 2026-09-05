Bauru chega à eleição de 2026 diante de um dos maiores desafios políticos de sua história recente: voltar a ter representantes próprios na Assembleia Legislativa de São Paulo e na Câmara dos Deputados, em Brasília. A cidade, que já teve deputados estaduais e federais de peso, entra na atual disputa sem nenhum parlamentar que represente o município ocupando uma cadeira nas duas Casas.

O cenário, porém, não é de escassez de candidaturas. Ao contrário. São 21 nomes (veja lista completa ao final da matéria) com vínculos políticos com Bauru na disputa deste ano: 12 candidatos a deputado federal e 10 a deputado estadual. A quantidade é menor do que a registrada em 2022, quando 36 nomes disputaram os dois cargos, mas ainda representa uma pulverização considerável do eleitorado.

A eleição, portanto, coloca uma questão que vai muito além da escolha individual de cada candidato: Bauru conseguirá concentrar votos suficientes em um ou mais nomes para transformar sua força eleitoral em representação política? Não tem sido assim nas últimas eleições. É preciso buscar votos também em outras cidades do Estado para se ter chances de eleição. Somos 277.515 eleitores.