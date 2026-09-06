Um jovem sofreu um acidente na noite deste sábado (5), em um dos brinquedos do parque de diversões instalado no Centro de Eventos “Orídio Maziero”, durante a programação da 14ª Festa da Macadâmia, em Dois Córregos (73 quilômetros de Bauru). Após a ocorrência, o brinquedo “Swing Dance” foi interditado pela Prefeitura.

Segundo nota oficial do município, os primeiros socorros foram prestados ao jovem ainda no local. Uma representante da Prefeitura acompanhou a vítima durante o atendimento e permaneceu com ela até a internação em um hospital. Desde o acidente, o município afirma estar prestando suporte ao jovem e à família, além de acompanhar o estado de saúde e disponibilizar a assistência necessária. Após o acidente, uma inspeção foi realizada no parque com a presença de um bombeiro civil certificado. Como medida preventiva, a Prefeitura determinou a interdição imediata do “Swing Dance” e notificou oficialmente a empresa responsável pelo parque. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra alguns assentos do brinquedo sem as trava de segurança.

A Prefeitura informou que as circunstâncias do acidente estão sendo investigadas e que acompanhará o procedimento. Caso sejam identificadas irregularidades ou descumprimento das obrigações previstas no contrato, poderão ser adotadas medidas administrativas e legais. O município ressaltou que o parque de diversões possuía Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) emitido em 4 de setembro de 2026, contemplando a atividade de parque de diversões no local. A Prefeitura afirmou ainda que a segurança da população é prioridade e que permanece à disposição das autoridades para colaborar com a investigação.