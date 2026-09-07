O tradicional “Campão” da USP Bauru, que por mais de cinco décadas foi palco de jogos, torneios e eventos, está dando lugar a uma nova estrutura esportiva. As obras da Praça de Esportes e do Centro de Vivência começaram no dia 1º de setembro, com investimento de R$ 8,2 milhões e prazo estimado de 12 meses.

O projeto prevê um campo de futebol society, duas quadras poliesportivas, sendo uma com dimensões oficiais para handebol, quadra de tênis e quadra de areia para vôlei e beach tennis. Também serão implantadas áreas arborizadas de convivência, bancos, bebedouros, iluminação e estrutura de apoio. A pista de atletismo existente será preservada.

A remodelação foi planejada após consulta a estudantes, professores e servidores. Segundo a Prefeitura do Campus USP de Bauru (PUSP-B), o levantamento apontou que o antigo campo era utilizado regularmente por menos de 1% da comunidade, enquanto havia demanda por novas modalidades esportivas e espaços de convivência. A necessidade de ampliação também está relacionada ao crescimento da comunidade universitária. Desde a implantação do curso de Medicina, em 2018, o número de alunos de graduação passou de cerca de 360 para aproximadamente 720. Somados pós-graduandos, docentes e servidores técnico-administrativos, o campus reúne atualmente cerca de 2.800 pessoas.

Memória do “Campão”