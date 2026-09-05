05 de setembro de 2026
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PARQUE COLINA VERDE

Dupla assalta mercadinho em bairro de Bauru; VÍDEO

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução: Bauruzão Mil Grau

Um mercadinho localizado na rua José Maciel Ribeiro, no Parque Colina Verde, em Bauru, foi assaltado por dois homens na noite desta sexta-feira (4). A ação foi registrada por uma câmera de segurança instalada no estabelecimento. A presença de clientes não inibiu a dupla.

Nas imagens, os suspeitos entram no comércio e abordam a atendente que estava no caixa. A gravação, encaminhada ao Bauruzão Mil Grau, mostra a movimentação da dupla durante o crime. Até o momento, não há informações sobre o valor que teriam sido levados pelos criminosos. As circunstâncias do assalto deverão ser apuradas pelas autoridades.

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