Um mercadinho localizado na rua José Maciel Ribeiro, no Parque Colina Verde, em Bauru, foi assaltado por dois homens na noite desta sexta-feira (4). A ação foi registrada por uma câmera de segurança instalada no estabelecimento. A presença de clientes não inibiu a dupla.
Nas imagens, os suspeitos entram no comércio e abordam a atendente que estava no caixa. A gravação, encaminhada ao Bauruzão Mil Grau, mostra a movimentação da dupla durante o crime. Até o momento, não há informações sobre o valor que teriam sido levados pelos criminosos. As circunstâncias do assalto deverão ser apuradas pelas autoridades.