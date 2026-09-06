06 de setembro de 2026
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BOTUCATU

Mulher é presa por tráfico após passar mal em porta de hospital

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução: Acontece Botucatu
Foram apreendidas 36 porções de drogas
Foram apreendidas 36 porções de drogas

Uma mulher foi presa em flagrante por tráfico de drogas neste sábado (5), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), após passar mal na entrada de uma unidade hospitalar especializada no atendimento a pessoas com dependência de álcool e drogas.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher procurou a unidade em busca de atendimento relacionado à dependência química quando começou a passa mal. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar socorro. Durante o atendimento, foram localizadas 36 porções de drogas escondidas nas roupas da mulher. Segundo a PM, eram 18 porções de cocaína e outras 18 de maconha.

Ela foi encaminhada a um pronto-socorro municipal, onde passou por avaliação médica e foi liberada. Na sequência, a mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida ao Plantão de Polícia Judiciária. A prisão em flagrante por tráfico de drogas foi ratificada pela autoridade policial. As informações são do site Acontece Botucatu.

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